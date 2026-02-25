  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNO

Tragedija med prenovo v Celju: del stene pokopal 40-letnika

Policija zbira obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.
V spomin. FOTO: Getty Images
V spomin. FOTO: Getty Images
N. Č.
 25. 2. 2026 | 10:05
 25. 2. 2026 | 10:13
0:56
A+A-

V Celju se je v torek zgodila pretresljiva nesreča pri delu, ki se je končala z najhujšim izidom. Med adaptacijo objekta na Teharski cesti je življenje izgubil 40-letni delavec, državljan Kosova. Po do zdaj znanih podatkih je med podiranjem stene del konstrukcije padel nanj. Kljub hitremu posredovanju in nudenju pomoči je 40-letnik poškodbam podlegel na kraju nesreče.

Policija primer še preiskuje. Zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Kaj točno je šlo narobe pri rušenju in ali so bili upoštevani vsi varnostni ukrepi, bo pokazala nadaljnja preiskava.

Več iz teme

adaptacijapolicijanesrečasmrtna nesrečadelovna nesrečaPU Celje
ZADNJE NOVICE
11:30
Lifestyle  |  Stil
MODNI IZBOR

Klasika, ki se vrača v velikem slogu: tvid jakna je hit pomladi 2026

Jakno, ki bo zaznamovala prihajajočo sezono, že vsi dobro poznamo. Gre za brezčasni kos, ki vsako kombinacijo povzdigne v čisto eleganco.
Daša Mavrič25. 2. 2026 | 11:30
11:27
Novice  |  Slovenija
RAZKRIVAMO

Glasbenik naj bi na rojstnodnevni zabavi v Kranju slavljenki ukradel več kot 1000 evrov

Ovojnico z denarjem so po dogodku našli v torbi didžeja, o dogodku je bila obveščena tudi policija. Oškodovanka se za kazenski pregon še ni odločila, a ima za to še šest mesecev časa.
Kaja Grozina25. 2. 2026 | 11:27
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKORAČIL HITROST KOT ZA ŠALO

Za volanom kot nor: voznik začetnik ostal brez vozniške, grozi mu visoka globa

Policija opozarja, da je prehitra vožnja eden najpogostejših vzrokov za hude prometne nesreče.
25. 2. 2026 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VNETJE SREDNJEGA UŠESA

Okužba po prehladu: kdaj je čas za obisk zdravnika

Vnetje srednjega ušesa lahko preprečimo s cepljenjem proti gripi in pnevmokokom ter nekaterimi splošnimi ukrepi.
25. 2. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Kupili zapuščeno istrsko hišo iz leta 1894, danes ji vsi zavidajo (FOTO)

Kamnita istrska hiša je po nekaj letih prenove, pod katero se je podpisala arhitektka Nina Štajner, postala priljubljeno družinsko zatočišče.
25. 2. 2026 | 11:00
10:23
Bulvar  |  Domači trači
DUŠEVNA STISKA

Poslanec spregovoril o dnevu, ko je stal na robu strehe parlamenta: »Splezal sem skozi okno ...«

V poslanski skupini so takrat zapisali, da so življenjske preizkušnje včasih pretežke, ter prosili za razumevanje in sočutje.
25. 2. 2026 | 10:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki