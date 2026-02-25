Tragedija med prenovo v Celju: del stene pokopal 40-letnika

V Celju se je v torek zgodila pretresljiva nesreča pri delu, ki se je končala z najhujšim izidom. Med adaptacijo objekta na Teharski cesti je življenje izgubil 40-letni delavec, državljan Kosova. Po do zdaj znanih podatkih je med podiranjem stene del konstrukcije padel nanj. Kljub hitremu posredovanju in nudenju pomoči je 40-letnik poškodbam podlegel na kraju nesreče.

Policija primer še preiskuje. Zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Kaj točno je šlo narobe pri rušenju in ali so bili upoštevani vsi varnostni ukrepi, bo pokazala nadaljnja preiskava.