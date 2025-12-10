Včeraj ob 15.59, je bila policija obveščena o delovni nezgodi med sečnjo lesa med Grgarjem in naseljem Zagora. 68-letni moški je sam opravljal sečnjo lesa za lastno uporabo v gozdu nekaj sto metrov stran od lokalne ceste iz Grgarja proti Ravnici.

Po prvih podatkih je nanj med podiranjem drevesa padlo drevo ter ga poškodovalo. Kasneje so ga na kraju nezgode našli sorodniki in na pomoč poklicali reševalce. Na kraju so ga kasneje reševalci NMP ZD Nova Gorica oživljali, vendar je bilo neuspešno.

Zdravnica lahko le potrdila smrt

Kasneje je njegovo smrt na kraju potrdila zdravnica ZD Nova Gorica. O nesreči smo obvestili tudi okrožno državno tožilko in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Glede na sedanje ugotovitve je policija tujo krivdo izključila in bo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.