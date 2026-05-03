HUDE TELESNE POŠKODBE

Tragedija na avtobusu v Kopru: zaradi nenadnega zaviranja potnik padel in z glavo silovito udaril v gasilni aparat

V krožišču pri koprski tržnici je voznik avtobusa zaradi manevra drugega vozila sunkovito zaviral.
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel

K. G.
 3. 5. 2026 | 15:16
V soboto popoldne se je v Kopru zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan potnik na avtobusu. Policisti so bili ob 13.41 napoteni v krožišče pri koprski tržnici, kjer so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili okoliščine dogodka.

Po dosedanjih ugotovitvah je 49-letni voznik avtobusa vozil po Piranski cesti v smeri Žusterne. Pred vstopom v krožišče se je razvrstil na desni prometni pas, ki vodi na zunanji pas krožišča. V tem času je po notranjem pasu pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila. Voznik avtobusa je glede na prometno situacijo predvideval, da bo voznik osebnega vozila nadaljeval vožnjo po notranjem pasu, zato je zapeljal na zunanji pas krožišča.

Voznik osebnega avtomobila je nato nenadoma zamenjal vozni pas in iz notranjega zapeljal na zunanjega, pri tem pa prečkal pot avtobusu. Voznik avtobusa je zaradi preprečitve trčenja sunkovito zaviral. Ob tem je 26-letni potnik na avtobusu padel s sedeža in z glavo udaril ob gasilni aparat v bližini voznikovega prostora.

Poškodovanega potnika so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer so ugotovili, da je utrpel hude telesne poškodbe, med drugim hud pretres možganov. Policija je sporočila, da glede na zbrane ugotovitve obstaja sum, da je voznik avtobusa storil kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa, saj naj bi zaradi kršitve prometnih predpisov iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, v kateri je bila ena oseba hudo telesno poškodovana. Postopek še poteka.

