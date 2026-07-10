Tragedija na Bohinjskem jezeru, moški je umrl

S Policijske uprave Kranj poročajo o tragičnem dogodku, ki se je zgodil na Bohinjskem jezeru. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je med plavanjem utopil 38-letni moški. Blejski policisti so bili o tem tragičnem dogodku obveščeni danes okoli 18.45.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo na omenjeni policijski upravi, so bili na kraj takoj napoteni gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo, so še zapisali in dodali, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.