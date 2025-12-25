  • Delo d.o.o.
PROMETNA NESREČA PRI KRŠKEM

Tragedija na božični večer: drevo zmečkalo avto, voznik ni imel možnosti (FOTO)

Zgodilo se je v naselju Gunte.
Na kraju nesreče. FOTO: PGE Krško
Na kraju nesreče. FOTO: PGE Krško
S. U.
 25. 12. 2025 | 14:05
 25. 12. 2025 | 15:00
1:31
A+A-

Božični večer se je na območju Mestne občine Krško sprevrgel v tragedijo. V naselju Gunte je na osebno vozilo padlo drevo. V vozilu je bila hudo poškodovana oseba, ki ji žal niso mogli več pomagati.

Kot sporočajo iz PGE Krško, so bili v sredo, 24. decembra 2025, ob 20.29 prek ReCO Brežice obveščeni o prometni nesreči v kraju Gunte (MO Krško). Na intervencijo so izvozili s petimi gasilci tehničnimi reševalci in dvema gasilskima voziloma. Po prihodu so opravili hiter ogled, zavarovali mesto nesreče in ugotovili, da je na osebni avtomobil padlo drevo. 

Rezanje pločevine, da bi prišli do ponesrečenca, a bilo je prepozno

Gasilci so izvedli tehnični poseg: odstranili so drevo in razrezali vozilo, da so omogočili dostop zdravstvenemu osebju. Kljub hitremu posredovanju je zdravstvena ekipa ugotovila, da je oseba preminula. Na vozilu so gasilci odklopili akumulator, cestišče pa posuli z absorbentom, ker se je razlila motorna tekočina.

Na kraju nesreče. FOTO: PGE Krško
Na kraju nesreče. FOTO: PGE Krško

PGE Krško je NMP Krško in policiji nudila pomoč tudi z razsvetljevanjem kraja dogodka, iz vozila so pomagali izvleči preminulo osebo, po ogledu pristojnih služb pa so dokončno odstranili in očistili ostanke drevesa s cestišča.

