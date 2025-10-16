Tragedija na Brezovici: umrl 16-letnik, usodno vožnjo posneli s telefonom

VELIKA ŽALOST

Po nesreči, ki se je zgodila na Brezovici pri Ljubljani, umrl 16-letnik. Domačine moti objestna vožnja mladostnikov, policija apelira na starše.

Včeraj so z ljubljanske policijske uprave sporočili tragično vest. Za posledicami poškodb, ki jih je dobil v hudi nesreči na Brezovici pri Ljubljani minuli petek, je namreč umrl komaj 16-letni fant. Mladoletnik, ki je tako nesrečno končal svoje življenje, še preden ga je zares dobro začel, je bil po besedah enega od domačinov priljubljen med vrstniki. O tem priča tudi to, da so se še pred tragično novico iz bolnišnice, v ponedeljek njegovi vrstniki zbrali in se zapeljali po Podpeški cesti mimo Brezovice in Vnanjih Goric, kjer se je zgodila nesreča. Posnetke vožnje njemu v čast so objavili na ...