Znane podrobnosti tragedije na Jesenicah: umrl je 36-letni moški

Jeseniški policisti so bili nekaj po 8. uri obveščeni o dogodku na delovišču na območju Jesenic. Po doslej zbranih podatkih je bil med izvajanjem del z delovnim strojem povožen 36-letnik. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju nesreče umrl. Prve ugotovitve kažejo, da gre za delovno nesrečo, natančen vzrok smrti pa še ni znan in ostaja predmet kriminalistične preiskave.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci GARS Jesenice in zdravstveno osebje NMP Jesenice. Gasilci so zavarovali območje, stabilizirali delovni stroj ter pomagali reševalcem pri oživljanju, ki pa žal ni bilo uspešno. O dogodku so bili obveščeni tudi dežurna preiskovalna sodnica, državna tožilka in delovni inšpektor.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.