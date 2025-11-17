Jutranja tragedija na Dolenjskem: 39-letnik umrl na kraju

Na cesti med Novim mestom in Metliko je nekaj pred 8. uro ugasnilo mlado življenje. Po podatkih novomeške policije je 39-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Ko je izven naselja Jugorje pri Metliki zapeljal na mokro vozišče, je izgubil oblast nad vozilom.

Avto je zdrsnil na nasprotni pas, kjer je trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 55-letni voznik.

Trk je bil tako silovit, da je voznik osebnega avtomobila zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Reševalci mu niso mogli več pomagati.

Policisti so takoj začeli preiskavo in še vedno ugotavljajo vse okoliščine dogodka. O končnih ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Letos je na območju Policijske uprave Novo mesto umrlo že 14 ljudi, med njimi osem voznikov osebnih avtomobilov, trije motoristi, dva kolesarja in potnik v tovornem vozilu.