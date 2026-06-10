Tragedija na Duplici: moški po padcu z balkona izgubil življenje

V eni izmed večstanovanjskih stavb na Duplici je v torek zvečer prišlo do tragičnega dogodka, v katerem je življenje izgubil moški, poroča kamnik.info.si. Po doslej znanih informacijah naj bi pred tem ogrožal varnost drugih ljudi.

Policisti so bili nekaj po 21. uri obveščeni o osebi, ki naj bi na območju Jakopičeve ulice grozila ljudem. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so med posredovanjem ugotovili, da je moški omahnil z balkona večstanovanjske stavbe. Pri padcu je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju dogodka. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, okoliščine dogodka še preiskujejo.

Po neuradnih informacijah kamnik.info.si naj bi moški pred prihodom policistov drugim grozil z ostrim predmetom, domnevno nožem. Ob prihodu policistov naj bi se nato pognal z balkona v četrtem nadstropju stavbe.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Preiskava še poteka, zato podrobnosti za zdaj ostajajo predmet policijskega preverjanja.