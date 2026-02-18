Tragedija na Gorenjskem: 44-letnik delal v gozdu, nanj se skotalil hlod, umrl na kraju

Škofjeloški policisti so bili nekaj po 17.15 obveščeni o nesreči moškega med izvajanjem gozdarskih del v gozdu na območju občine Gorenja vas–Poljane. Po do zdaj znanih podatkih je 44-letni moški v lastnem gozdu s pomočjo traktorja izvajal spravilo lesa.

Nanj se skotalil hlod, umrl na kraju

Med žaganjem hloda naj bi se ta skotalil nanj in ga tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl. Moški je uporabljal zaščitna sredstva za delo v gozdu in je imel opravljeno usposabljanje za delo z motorno žago. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so navedli na PU Kranj.

Policija opozarja: Upoštevajte pravila varnosti pri delu

Pri sečnji dreves, spravilu lesa in čiščenju gozdnih površin poskrbite za varnost. Policisti opozarjajo, da se v gozd ne odpravljate sami in ste pri sečnji in spravilu lesa posebej previdni. Upoštevajte pravila varnosti pri delu, usposobite se za varno delo z motorno žago, ter uporabljajte vso potrebno zaščitno opremo (čelado z glušniki, proti-vrezno obutev in hlače). Svetujejo, da zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam. Tudi ostali obiskovalci gozdov, pazite na lastno varnost in se ne gibajte pod podrtim drevjem.