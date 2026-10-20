Tragedija na Gorenjskem: moški je delal, nato pa umrl

S Policijske uprave Kranj (PU Kranj) poročajo o tragični nesreči pri gozdarskih delih, ki se je zgodila na območju Šenturške Gore v občini Cerklje na Gorenjskem. Policisti so bili o njej obveščeni okrog 12.20. V nesreči je ena oseba umrla. Kot so sporočili s PU Kranj, do sedaj zbrani podatki kažejo, da so trije moški opravljali gozdarska dela na strmem pobočju gozda, ko se je s pobočja nad njimi skotalila skala in zadela enega izmed njih. Trk je bil tako hud, da je 60-letni moški zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

Po informacijah PU Kranj je pokojni pri delu uporabljal predpisana zaščitna sredstva za delo v gozdu, a je kljub vsemu izgubil življenje. Dodali so še, da so policisti opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

V intervenciji posredovalo več gasilskih društev

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da so v intervenciji posredovali gasilci PGD Cerklje, Zgornji Brnik, Šenturška Gora in Zalog pri Cerkljah, ki so začeli oživljanje do prihoda urgentnega zdravnika, ki pa je žal potrdil smrt. Z uprave so še dodali, da so s tehničnim posegom in vrvno tehniko pokojnika dvignili do ceste ter ga predali pogrebni službi.