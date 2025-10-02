Tragedija na Goričkem: v kleti našli mrtva moškega in žensko

V vinski kleti na Goričkem so našli trupli moškega in ženske srednjih let, so potrdili tudi na Policijski upravi (PU) Murska Sobota, kjer so dodali, da preiskava še poteka, zato podrobnosti za zdaj niso znane.

Glede na to, da se je tragedija pripetila v vinski kleti, bi lahko par umrl zaradi vdihavanja ogljikovega dioksida, plina, ki nastaja pri vrenju mošta. Večja količina tega plina zmanjša koncentracijo kisika v zraku, zato je takrat zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh lahko zelo nevarno, nevarnost zadušitve in smrti pa velika, opozarjajo pri Gasilski zvezi Maribor.

Če pride do zastrupitve z nevarnimi plini, kot je ogljikov dioksid, je treba zastrupljenega čim prej spraviti iz kletnih prostorov. Poskrbeti pa je treba tudi za lastno varnost: takoj odpremo vsa vrata in okna, naredimo prepih in s tem omogočimo dostop kisika v prostor.

Ob normalnih pogojih je ogljikov dioksid plin brez barve in brez vonja. Je rahlo kislega okusa, ki nastane zaradi raztapljanja ogljikovega dioksida v sluznici. »Pri vdihavanju plina ne čutimo, zato nas lahko prehiti nezavest, preden spoznamo nevarnost. Ogljikov dioksid ke gostejši od zraka, zato se zadržuje v kletnih prostorih. Nastaja pri popolnem izgorevanju ob zadostnem dotoku kisika, pri celičnem dihanju in alkoholnem vrenju,« še pojasnjujejo pri omenjeni gasilski zvezi.