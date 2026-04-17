Tragedija na Grivcu: Sudanec utonil med nezakonitim prečkanjem Kolpe

Včeraj se je na območju Grivca zgodila tragična nesreča. Policisti so obravnavali sedem državljanov Sudana, ki so nezakonito prestopili državno mejo tako, da so prečkali reko Kolpo. Medtem je eden izmed njih zaradi močnega toka reke izgubil življenje, poroča PU Ljubljana.

Osebo so našli utopljeno v bližini kraja prečkanja, vendar na hrvaški strani, zaradi česar so obravnavo prevzeli hrvaški varnostni organi. Policijski postopki in aktivnosti v zvezi s preostalimi tujci še potekajo.