Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so v torek, 24. novembra, ob 14.21 v bližini Ceste 1. maja na Jesenicah posredovali gasilci GARS Jesenice. S tehničnim posegom so iz reke Save na brežino potegnili preminulo osebo in jo predali pogrebni službi. Podrobnosti o identiteti preminule osebe in okoliščinah smrti v poročilu niso navedene.