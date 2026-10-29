Tragedija na Kočevskem ob 7.54! Gasilci oživljali osebo, a ji žal ni bilo več pomoči

V naselju Morava v občini Kočevje se je danes zjutraj zgodila tragedija. Oseba je nenadoma obolela, na pomoč pa so ji priskočili gasilci, ki so jo oživljali vse do prihoda reševalcev.

Žal se je končalo tragično

Ob 7.54 so v naselju Morava v občini Kočevje posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Morava. Na pomoč so priskočili nenadno oboleli osebi, ki je potrebovala nujno medicinsko pomoč, so navedli na Upravi zaščito in reševanje.

Gasilci so takoj začeli oživljanje in ga izvajali vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Žal se je dogodek končal tragično. Kljub hitremu posredovanju gasilcev in reševalcev je oseba umrla. Podrobnosti o okoliščinah nenadnega obolenja in identiteti pokojne osebe niso znane.