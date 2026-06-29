Tragedija na Kočevskem: umrla mlada voznik in voznica

Danes, nekaj pred 7. uro, se je na cesti med Kočevjem in Ribnico zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 21-letni voznik osebnega vozila in 27-letna voznica osebnega vozila. »Po do sedaj zbranih obvestilih je 27-letnica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

V nesreči sta se oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta zaradi posledic poškodb na kraju umrla. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je bila na tem delu cesta zaprta do okoli 10.30, zdaj je promet na tem odseku že popolnoma sproščen, so še sporočili s PU Ljubljana.