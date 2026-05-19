Tragedija na Koroškem: na mimovozeči avtomobil padlo drevo, oseba je umrla

V naselju Javorje v občini Črna na Koroškem se je danes zjutraj zgodila huda nesreča s smrtnim izidom. Na mimovozeče osebno vozilo je v gozdu padlo drevo. Ena oseba je zaradi hudih poškodb umrla. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje se je nesreča zgodila ob 6.29.

»Ob 6.29 je v naselju Javorje, občina Črna na Koroškem, v gozdu drevo padlo na mimo vozeče osebno vozilo,« je navedeno na portalu Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na kraj dogodka so odhiteli gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Črna na Koroškem. Zavarovali so kraj nesreče in poškodovani osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. »Zaradi hudih poškodb je oseba umrla,« še navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

Več podrobnosti o okoliščinah nesreče za zdaj ni znanih.