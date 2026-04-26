Tragedija na Muti, med gašenjem požara gasilci našli truplo (FOTO)

Gasilci so v soboto popoldne v naselju Sveti Jernej nad Muto v občini Muta med gašenjem požara, ki se je s suhe trave razširil na nadstrešnico počitniškega objekta, naleteli na truplo. Po dosedanjih ugotovitvah pristojnih je bila smrt posledica nesreče, možnost kaznivega dejanja so izključili, so za STA povedali na Policijski upravi Celje.

Požar so po navedbah uprave za zaščito in reševanje pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Muta in Vuzenica. Zaradi najdbe preminule osebe so si kraj dogodka ogledale tudi pristojne službe.

»Včeraj v soboto je bilo za nas kar pestro dogajanje. Ob 11.26 smo bilo obveščeni da, so v naselju Sveti Primož opazili dim. Gasilci PGD Vuzenica smo skupaj s PGD Muta s pomočjo brezpilotnega plovila določili lokacijo požara ga pogasili ter prekopali območje ter ga dodatno zalili z vodo. Ob 15.05 je v naselju Sv. Jernej nad Muto, občina Muta, gorela suha trava. Požar se je razširil na nadstrešnico vikenda. Gasilci PGD Muta in Vuzenica smo na kraju naleteli na preminulo osebo. Požar so pogasili. Zaradi najdbe preminule osebe so si kraj dogodka ogledale pristojne službe. Po napornem dnevu pa je sledil bolj veseli dan, saj smo postavili mlajsko drevo in se malo podružili,« so sledilce na družbenem omrežju Facebook obvestili gasilci PGD Vuzenica.