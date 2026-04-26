POŽAR NA KOROŠKEM

Tragedija na Muti, med gašenjem požara gasilci našli truplo (FOTO)

Po dosedanjih ugotovitvah pristojnih je bila smrt posledica nesreče, možnost kaznivega dejanja so izključili.
FOTO: PGD Vuzenica
STA, A. G.
 26. 4. 2026 | 10:30
 26. 4. 2026 | 11:59
Gasilci so v soboto popoldne v naselju Sveti Jernej nad Muto v občini Muta med gašenjem požara, ki se je s suhe trave razširil na nadstrešnico počitniškega objekta, naleteli na truplo. Po dosedanjih ugotovitvah pristojnih je bila smrt posledica nesreče, možnost kaznivega dejanja so izključili, so za STA povedali na Policijski upravi Celje.

Požar so po navedbah uprave za zaščito in reševanje pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Muta in Vuzenica. Zaradi najdbe preminule osebe so si kraj dogodka ogledale tudi pristojne službe.

»Včeraj v soboto je bilo za nas kar pestro dogajanje. Ob 11.26 smo bilo obveščeni da, so v naselju Sveti Primož opazili dim. Gasilci PGD Vuzenica smo skupaj s PGD Muta s pomočjo brezpilotnega plovila določili lokacijo požara ga pogasili ter prekopali območje ter ga dodatno zalili z vodo. Ob 15.05 je v naselju Sv. Jernej nad Muto, občina Muta, gorela suha trava. Požar se je razširil na nadstrešnico vikenda. Gasilci PGD Muta in Vuzenica smo na kraju naleteli na preminulo osebo. Požar so pogasili. Zaradi najdbe preminule osebe so si kraj dogodka ogledale pristojne službe. Po napornem dnevu pa je sledil bolj veseli dan, saj smo postavili mlajsko drevo in se malo podružili,« so sledilce na družbenem omrežju Facebook obvestili gasilci PGD Vuzenica.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
12:03
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRIVNOSTI VRTA

Pivo za rože? Ta trik navdušuje vrtičkarje

Rastline za bujno cvetenje potrebujejo dodatno nego; pomagamo si lahko z bananinimi in krompirjevimi olupki pa tudi z jajčnimi lupinami.
26. 4. 2026 | 12:03
11:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZLORABA ZASEBNOSTI

Aretirali nagrajenega fotografa in urednika, ki je v televizijskih garderobah skrivaj snemal ljudi med preoblačenjem

Policija je po odkritju skritih kamer v garderobah zasegla elektronske naprave osumljenca, na katerih naj bi našli več spornih posnetkov.
Kaja Grozina26. 4. 2026 | 11:25
11:09
Bulvar  |  Domači trači
GLASBA IN AKTIVIZEM

Močno sporočilo o izginjanju narave ju je navdihnilo, da posadita dve mladi drevesi (FOTO)

Glasbeni in vizualni projekt prinaša jasno sporočilo o gentrifikaciji, urbanizaciji in izgubi zelenih površin.
26. 4. 2026 | 11:09
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
OPTIMIZEM

Kolesarska čelada mu je rešila življenje

Pred skoraj sedmimi leti se je življenje Marka Glogoviča obrnilo na glavo. Po hudi prometni nesreči, vanj je trčil pijani voznik avta, okreva in si na novo osmišlja življenje.
Drago Perko26. 4. 2026 | 11:00
10:56
Novice  |  Slovenija
PRIDRŽALI TRI OSEBE

Kakšna drama po tekmi v Kopru! Na igrišče metali predmete in pirotehnična sredstva, posredovati je morala policija (FOTO)

Na tekmi z okoli 1.200 gledalci je policija zaradi neupoštevanja ukazov uporabila tudi prisilna sredstva.
26. 4. 2026 | 10:56
10:43
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSLALI SO GA DOMOV

Kakšna tragedija! 35-letnik umrl 20 minut po pregledu na urgenci: njegov prijatelj je opisal vse podrobnosti (VIDEO)

Kljub hitremu posredovanju reševalcev mu niso mogli več pomagati.
Kaja Grozina26. 4. 2026 | 10:43

