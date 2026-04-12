Tragedija na naši cesti: umrl je na kraju nesreče

S policijske uprave Ljubljana poročajo o novi prometni nesreči s tragičnim koncem. Nesreča se je zgodila danes nekaj pred 19. uro v Dolu pri Hrastniku, v njej pa je umrl 72-letni voznik osebnega vozila.

Po do zdaj zbranih obvestilih omenjene policijske uprave je voznik, ki je bil v vozilu sam, pred križiščem z regionalno cesto vozil z neprilagojeno hitrostjo in je zapeljal čez križišče izven ceste, kjer se je vozilo prevrnilo na streho, nato pa trčilo v parkirano vozilo. Kot so zapisali, je voznik osebnega vozila zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Dodali so še, da so policisti opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.