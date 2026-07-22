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OB 18.04

Tragedija na območju Črnuč: moški izginil v Savi, zaradi moči vode zdrsel pod gladino

Gasilci in potapljači so ga našli, izvlekli iz vode in pričeli z oživljanjem.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
M. U.
 22. 7. 2026 | 21:26
 22. 7. 2026 | 21:48
0:41
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Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragediji v Ljubljani. Tako je ob 18.04 na območju Črnuč v Ljubljani oseba izginila v reki Savi.

Žal je oseba umrla

Gasilci GB Ljubljana, PGD Stožice, Tomačevo - Jarše in potapljači PRS Ljubljana so pogrešano osebo našli, izvlekli iz vode in pričeli z oživljanjem. Žal je oseba umrla. 

Pri plavanju v reki Savi je okoli 18. ure na območju Črnuč utonil moški, pa so sporočili ljubljanski policisti.  »Glede na prva zbrana obvestila je oseba plavala v vodi, nato pa je zaradi moči vode zdrsela pod gladino,« so zapisali na Policijski upravi Ljubljana. 

Smrt po do zdaj znanih podatkih ni posledica kaznivega dejanja, so ob tem še dodali. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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