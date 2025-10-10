Tragedija na območju Medvod ob 14. uri: 69-letni državljan Kanade mrtev obležal

Danes, okoli 14. ure, so policiste obvestili, da je umrl 69-letni državljan Kanade. Po do sedaj znanih podatkih se je s kolesom vozil po klancu navzgor iz smeri Trnovca proti Topolu, med vožnjo padel, ter mrtev obležal na vozišču, so navedli na PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, med drugim v smeri, da je smrt osebe posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.