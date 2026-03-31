Tragedija na območju Rošpoha: 18-letnik umrl na kraju

Policija sporoča žalostno vest. Na območju Rošpoha so bili obveščeni o delovni nezgodi s traktorjem. 18-letnik je upravljal traktor na pobočju, ko se je ta prevrnil. Njegove poškodbe so bile tako hude, da je na kraju, kljub nudeni pomoči, umrl. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda za nastanek nesreče izključena, dodajajo na PU Maribor.

Kronika v zadnjih 24 urah

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 127 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 36 kršitev javnega reda in miru ter 81 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 26-krat posredovali na javnih krajih in desetkrat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli pet vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 27 vlomov, po devet povzročitev telesne poškodbe in poškodovanj tuje stvari, po tri kazniva dejanja primera nasilja v družini in grožnje ter po eno ponarejanje listin in ponarejanje denarja.