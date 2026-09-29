Tragedija na regionalni cesti, umrl je invalid

Na Policijski upravi (PU) Nova Gorica so bili v ponedeljek obveščeni, da je v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru umrl udeleženec prometne nesreče, ki se je 18. septembra zgodila na regionalni cesti med Spodnjo Idrijo in Ledinskim Razpotjem. V prometni nesreči je umrl voznik električnega invalidskega vozička.

Invalidski motorni voziček se po določilih cestnoprometnih predpisov uvršča med lahka motorna vozila. Po prometni nesreči so na kraju poleg policistov Policijske postaje (PP) Idrija posredovali tudi gasilci PGD Idrija in reševalci Zdravstvenega doma Idrija. Poškodovanemu so nudili prvo pomoč, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani bo opravljena sodna obdukcija, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti.

PU Nova Gorica je o smrti udeleženca prometne nesreče obvestil preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti PP Idrija pa nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin prometne nesreče zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.