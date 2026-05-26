Tragedija na območju Ptuja! Trčila voznik avtomobila in motorist s sopotnico, 69-letni voznik motorja umrl na kraju, 63-letnica v kritičnem stanju

Okrog 16. ure so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči s smrtnim izidom. V okolici Grajene na območju Ptuja sta trčila voznik osebnega avtomobila in motorist s sopotnico.

69-letni voznik motorja umrl na kraju, 63-letnica v kritičnem stanju

Voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Ptuja proti Vurbergu, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v motorista s sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče življenje izgubil 69-letni voznik motorja, 63-letnica je v kritičnem stanju in je bila s helikopterjem odpeljana v bolnišnico. Poleg policistov so posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske ter nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja, pa navaja center za obveščanje.

Gre za tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju PU Maribor. (Tudi lani so v istem obdobju na našem območju obravnavali tri tovrstne nesreče).