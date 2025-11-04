Tragedija na Šmarješki cesti: na prehodu trčil v 56-letno peško, umrla na kraju

Nekaj pred 16. 30 so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na Šmarješki cesti v Novem mestu, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v pešca.

Letos je v prometnih nesrečah na območju PU Novo mesto umrlo 13 ljudi (šest voznikov osebnih avtomobilov, trije motoristi, dva kolesarja, en potnik v tovornem vozilu in peška).

Policisti PU Novo so ugotovili, da je 68- letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mačkovca proti Novemu mestu. Na Šmarješki cesti je na prehodu za pešce trčil v 56-letno peško, ki je prečkala cesto. Peška je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, je še navedla Alenka Drenik Rangus iz PU Novo mesto.