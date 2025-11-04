  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HUDA PROMETNA NESREČA

Tragedija na Šmarješki cesti: na prehodu trčil v 56-letno peško, umrla na kraju

Vse okoliščine nesreče policisti PU Novo mesto še preiskujejo.
FOTO: Andres F. Uran Unsplash
FOTO: Andres F. Uran Unsplash
M. U.
 4. 11. 2025 | 21:33
 4. 11. 2025 | 21:35
0:55
A+A-

Nekaj pred 16. 30 so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na Šmarješki cesti v Novem mestu, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v pešca.  

Letos je v prometnih nesrečah na območju PU Novo mesto umrlo 13 ljudi (šest voznikov osebnih avtomobilov, trije motoristi, dva kolesarja, en potnik v tovornem vozilu in peška).

Policisti PU Novo so ugotovili, da je 68- letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mačkovca proti Novemu mestu. Na Šmarješki cesti je na prehodu za pešce trčil v 56-letno peško, ki je prečkala cesto. Peška je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, je še navedla Alenka Drenik Rangus iz PU Novo mesto. 

 

Več iz teme

prometna nesrečapešciNovo mestosmrthuda prometna nesrečaPU Novo mesto
ZADNJE NOVICE
22:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Na 1. november pred gostilno 21-letnika pretepal tudi 15-letnik

Zgodilo se je v Črnomlju.
4. 11. 2025 | 22:55
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

In vendar se premika ...

O dolgotrajni oskrbi.
Aljana Fridauer Primožič4. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Gordane Stojiljković: Ne splača se

Kaj to sporoča morebitnim drugim žrtvam, ki bi želele spregovoriti?
Gordana Stojiljković4. 11. 2025 | 22:25
22:01
Lifestyle  |  Stil
TEST

Ta telefon je iz generacije v generacijo boljši (FOTO)

Honor 400 pro ponuja odlično razmerje med vrhunskimi zmogljivostmi in ne prehudo ceno: nadgradili so tako rekoč vse in poskrbeli še za celo vrsto uporabnih funkcij UI.
Staš Ivanc4. 11. 2025 | 22:01
21:37
Novice  |  Slovenija
DRŽAVNI ZBOR

Konec krompirja za drobiž: novi zakon bi prepovedal prodajo hrane pod nabavno ceno

Takšne akcije naj bi se dogajale predvsem pri mesu, sadju in zelenjavi, kjer so trgovci z izjemnimi popusti skušali pritegniti pozornost.
4. 11. 2025 | 21:37
21:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDA PROMETNA NESREČA

Tragedija na Šmarješki cesti: na prehodu trčil v 56-letno peško, umrla na kraju

Vse okoliščine nesreče policisti PU Novo mesto še preiskujejo.
4. 11. 2025 | 21:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki