Tragedija na štajerski avtocesti: 61-letni motorist umrl na kraju nesreče

Na avtocesti A4 iz smeri Gruškovja proti Podlehniku se je danes okoli 12.40 zgodila huda prometna nesreča, ki se je končala tragično. Življenje je izgubil 61-letni motorist z območja Policijske uprave Maribor.

Po prvih informacijah policije je bil v nesreči udeležen le voznik motornega kolesa. Na kraju samem so mu nudili zdravstveno pomoč, vendar so bile njegove poškodbe tako hude, da mu niso mogli več pomagati. 61-letnik je umrl na kraju nesreče.

Že 11. smrtna žrtev na območju PU Maribor letos

Policisti so ogled kraja nesreče že opravili, okoliščine in vzrok nesreče pa še ugotavljajo. Zbiranje obvestil se tako nadaljuje, so navedli na PU Maribor.

Gre za 11. smrtno žrtev v deveti prometni nesreči na območju PU Maribor letos. V primerljivem obdobju lani je na tamkajšnjih cestah v osmih prometnih nesrečah umrlo osem ljudi.