Tragedija na štajerski avtocesti: v trčenju ugasnili dve življenji, otrok v smrtni nevarnosti

Na štajerski avtocesti pri Lukovici se je okoli ene ure zjutraj zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji, štiri osebe pa so bile poškodovane. Med njimi je tudi otrok, čigar življenje je ogroženo. Po ugotovitvah policije je 28-letni voznik osebnega avtomobila na avtocesti ustavil in zapeljal vzvratno, nato pa je vanj trčil kombi. Policija je zdaj razkrila prve ugotovitve o okoliščinah nesreče, ki se je zgodila na vozišču v smeri Maribora.

Ustavil na avtocesti in zapeljal vzvratno

Po doslej zbranih podatkih je 28-letni tuji državljan, voznik osebnega avtomobila z romunskimi registrskimi oznakami, za izvozom na počivališče Lukovica ustavil na desnem voznem pasu in začel voziti vzvratno. Takrat je za njim pripeljal voznik kombiniranega vozila in trčil v osebni avtomobil.

Posledice trčenja so bile tragične. Na kraju sta življenje izgubila potnika, ki sta sedela na zadnjih sedežih osebnega avtomobila. Oba sta bila državljana Romunije. Hudo poškodovan je bil tudi otrok, francoski državljan, katerega življenje je po navedbah policije ogroženo.

Voznik osebnega avtomobila in sopotnica na sprednjem sedežu, oba romunska državljana, sta utrpela lažje telesne poškodbe. Lažje se je poškodoval tudi slovenski voznik kombiniranega vozila.

Gasilci iz vozila reševali ukleščena potnika

Nesreča se je zgodila okoli 0.49. Na kraj so bili napoteni gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki so zavarovali in osvetlili prizorišče, odklopili akumulatorja vozil ter nevtralizirali iztekle motorne tekočine. S tehničnim posegom so iz poškodovanega vozila izvlekli dve ukleščeni osebi, ki sta v nesreči izgubili življenje.

Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli štiri poškodovane in jih prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Zaradi nesreče in intervencije je bila štajerska avtocesta v smeri Maribora začasno zaprta za promet.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin prometne nesreče zaradi suma kaznivega dejanja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.