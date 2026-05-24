Tragedija na poti na Stari Ljubelj, osebi niso več mogli pomagati

Uprava Republike Slovenije za zaščino in reševanje je sporočila, da se je danes ob 13.11 na poti na Stari Ljubelj zgrudila oseba. Na pomoč so priskočili gorski reševalci GRS Tržič, dežurna ekipa GRZS s helikopterjem Policije ter reševalci NMP Tržič. Osebo so na kraju oživljali, a kljub hitri pomoči oživljanje ni bilo uspešno, so zapisali.

Dve osebi odpeljali v jeseniško bolnišnico

Po pisanju omenjene uprave so imeli danes reševalci še več drugih posredovanj v hribih. Ob 10.04 si je v Hudem Grabnu pred nastanitvenim objektom pohodnik poškodoval gleženj. »Reševalci NMP Tržič so zaradi zahtevne lokacije terena za pomoč zaprosili gorske reševalce GRS Tržič. Gorski reševalci so osebo oskrbeli, imobilizirali in transportirali do reševalnega vozila NMP, ki ga je odpeljalo v SB Jesenice,« so zapisali.

Približno dve uri in pol kasneje se je nad Kočo Planina nad Golico v občini Jesenice pri zdrsu poškodovala planinka. Na pomoč so prihiteli gorski reševalci GRS Jesenice, ki so jo oskrbeli in jo v sodelovanju z dežurno ekipo GRZS in helikopterjem Policije prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Še ena nesreča se je zgodila ob 14.13. Pohodnica si je na Čemšeniški planini, ki je v občini Zagorje ob Savi, poškodovala gleženj. Oskrbeli so jo reševalci GRS Ljubljana, enota Zasavje, ter gasilci PGD Zagorje-mesto. S terenskim vozilom so jo prepeljali in predali v oskrbo reševalcem ZD Zagorje ob Savi, so zapisali na Upravi Republike Slovenije za zaščino in reševanje.