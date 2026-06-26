Tragedija na Vevški cesti! Mrtvega našli v stanovanju pod prevrnjeno omaro

Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragičnem dogodku. Tako so ob 8.21 na Vevški cesti gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in v stanovanju pod prevrnjeno omaro našli preminulo pogrešano osebo. Gasilci so dvignili omaro in omogočili dostop reševalcem NMP do osebe. Na kraju so prisotni tudi policisti.

Že ob 5.24 pa je bila v Gorazdovi ulici v Ljubljani, v večstanovanjskem objektu onemogla oseba. Gasilci GB Ljubljana so s pomočjo lestve vstopili skozi balkonska vrata v stanovanje v drugem nadstropju ter odprli vhodna vrata stanovanja. Reševalci NMP so onemoglo osebo oskrbeli ter jo prepeljali v bolnišnico.