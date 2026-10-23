Tragedija na Zaloški: mladoletnica umrla po trčenju z osebnim vozilom

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Na Zaloški cesti v Ljubljani se je v sredo zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in mladoletna peška, ki je zaradi posledic poškodb v nesreči umrla, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
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