Tragedija na Zaloški: mladoletnica umrla po trčenju z osebnim vozilom

Na Zaloški cesti v Ljubljani se je v sredo zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in mladoletna peška, ki je zaradi posledic poškodb v nesreči umrla, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.