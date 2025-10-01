Tragedija nekaj minut pred 14. uro: v Gradišču nad Prvačino zemljina zasula delavca (37)

Na Goriškem je nekaj minut pred 14. uro prišlo do tragične delovne nesreče. Na 37-letnega delavca, ki je izvajal dela pri gradnji kanalizacijskega omrežja v Gradišču nad Prvačino, se je vsulo okoli tri kubične metre zemljine in ga pokopalo pod seboj. Delavec gradbenega podjetja iz osrednje Slovenije je zaradi hudih poškodb umrl.

Bil v približno meter in pol globokem jarku

37-letni delavec, državljan Bosne in Hercegovine, je bil med delom v približno meter in pol globokem jarku. Zasutemu delavcu sta takoj prišla na pomoč dva druga delavca, ki sta ga poskušala odkopati. Kljub njuni pomoči ter oživljanju reševalcev iz novogoriške nujne medicinske pomoči z zdravnico 37-letni moški nesreče ni preživel, je za STA povedal predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica za stike z javnostjo.

Okoliščine delovne nesreče policija še preiskuje

O dogajanju so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo v Novi Gorici, prav tako so obvestili tudi gradbeno in delovno inšpekcijo.

Za umrlega delavca je bila odrejena sodna obdukcija, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovil vzrok smrti.