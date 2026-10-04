Tragedija pri Ajdovščini: 23-letni voznik zbil pešca, ta je umrl na kraju

Na območju Ajdovščine se je v soboto zgodila huda prometna nesreča, ki se je končala tragično. Pešec je po trčenju z osebnim avtomobilom zaradi hudih poškodb umrl na kraju.

Prometna nesreča s smrtnim izidom se je zgodila zunaj naselja Ajdovščina. Po doslej znanih podatkih je 23-letni voznik osebnega avtomobila zbil pešca.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije '113' zabeleženih 2146 klicev. Med 602 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 94 prometnih nesreč, 78 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj. V 74 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 13 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 6 nesrečah huje telesno poškodovani.

Poškodbe pešca so bile tako hude, da mu ni bilo več mogoče pomagati. Umrl je na kraju nesreče.

Več podrobnosti o okoliščinah trčenja, starosti umrlega pešca in morebitni odgovornosti voznika za zdaj ni znanih.