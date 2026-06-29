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TRAGEDIJA

Huda delovna nesreča pri Črnomlju! Na 68-letnika padlo drevo, umrl na kraju

Zgodilo se je v petek dopoldne.
FOTO: Andres F. Uran Unsplash
FOTO: Andres F. Uran Unsplash
STA, M. U.
 29. 6. 2026 | 15:06
 29. 6. 2026 | 15:09
0:39
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Na Svibniku pri Črnomlju je v petek dopoldne umrl 68-letnik, na katerega je med sečnjo dreves padlo drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju dogodka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

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Na območju Uršnih sel drevo padlo na človeka, z 41-letnikom hudo

Kriminalisti so opravili ogled kraja, ki ga je vodil preiskovalni sodnik. Prisotna je bila tudi delovna inšpektorica. Vse okoliščine dogodka še preiskujejo.

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