Huda delovna nesreča pri Črnomlju! Na 68-letnika padlo drevo, umrl na kraju

Na Svibniku pri Črnomlju je v petek dopoldne umrl 68-letnik, na katerega je med sečnjo dreves padlo drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju dogodka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kriminalisti so opravili ogled kraja, ki ga je vodil preiskovalni sodnik. Prisotna je bila tudi delovna inšpektorica. Vse okoliščine dogodka še preiskujejo.