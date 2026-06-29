Huda delovna nesreča pri Črnomlju! Na 68-letnika padlo drevo, umrl na kraju

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Na Svibniku pri Črnomlju je v petek dopoldne umrl 68-letnik, na katerega je med sečnjo dreves padlo drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju dogodka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.
Kriminalisti so opravili ogled kraja, ki ga je vodil preiskovalni sodnik. Prisotna je bila tudi delovna inšpektorica. Vse okoliščine dogodka še preiskujejo.
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