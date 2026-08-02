Tragedija pri izvajanju del na avtocesti! Moškega nekaj pičilo, oživljanje ni bilo uspešno

Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Pristojni so odredili obdukcijo.

O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Kot so navedli, so sodelavci 43-letnika po tistem, ko je izgubil zavest, takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. Postopke oživljanja so nadaljevali delavci nujne medicinske pomoči, a je moški umrl.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 4824 urah sprejel 393 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 12. Od tega osemnajst o dogodkih, od tega dve o gorski nesreči, tri o požaru, ena o delovni nesreči, dve o nesreči v naravnem okolju.

Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.