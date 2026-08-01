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KAJ SE JE ZGODILO?

Tragedija pri Kranju: ob avtomobilu našli dve trupli, obe osebi umrli pod streli

Policisti so območje takoj zavarovali, preiskavo pa so prevzeli kranjski kriminalisti.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
N. P.
 1. 8. 2026 | 15:07
 1. 8. 2026 | 15:17
1:32
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Danes nekaj pred pol deseto uro zjutraj so bili gorenjski policisti obveščeni o pretresljivem varnostnem dogodku na območju Jeprce pri Kranju. Na kraj je bilo nemudoma napotenih več policijskih patrulj, ki so ob parkiranem vozilu našle moško in žensko truplo. Policisti so območje takoj zavarovali, preiskavo pa so prevzeli kranjski kriminalisti.

Po prvih ugotovitvah sta obe osebi umrli zaradi poškodb s strelnim orožjem. Vse kaže, da v dogodek ni bila vpletena tretja oseba, zato iz Policijske uprave Kranj sporočajo, da nevarnosti za okoliške prebivalce ni. Kriminalisti in forenziki na prizorišču še vedno intenzivno zbirajo obvestila in sestavljajo mozaik tragedije. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec, za obe trupli pa je bila odrejena sodna obdukcija.

Kaj natančno je privedlo do tragičnega razpleta, za zdaj ostaja neznanka. Tako sam motiv kot izvor strelnega orožja in streliva, ki so ju preiskovalci našli na kraju, še nista pojasnjena in ostajata v središču nadaljnje forenzične preiskave. Kot je sporočil Boštjan Repinc s PU Kranj, bodo o vseh novih ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, podrobnejše informacije pa bodo javnosti razkrili takoj, ko bo to dopuščal potek preiskave.

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