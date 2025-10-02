Tragedija pri Krškem: 63-letnika med ustavljanjem povozil lastni traktor

V bližini naselja Straža pri Raki v občini Krško se je v sredo nekaj po 14. uri smrtno ponesrečil 63-letni domačin. Ta je skušal ustaviti traktor, ki se je začel nenadzorovano premikati, pri čemer je padel pod traktor. Tuja krivda je izključena, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

63-letnik je s traktorjem opravljal delo na travniku. Na navidezno ravninskem delu je ustavil in sestopil, v tem trenutku pa se je traktor začel nenadzorovano premikati. Voznik ga je najprej želel ustaviti z rokami. Ker mu to ni uspelo, je skušal splezati na traktor, pri čemer pa mu je na stopnici spodrsnilo in je padel med kolesa. Zadnje kolo je zapeljalo čez njega in ga tako hudo poškodovalo, da je umrl.