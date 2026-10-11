Tragedija pri Litiji: 59-letnik umrl med sečnjo v gozdu

V gozdu na območju Litije se je včeraj zgodila tragična nesreča pri delu. Policisti so bili zjutraj obveščeni, da se je med sečnjo dreves smrtno ponesrečil 59-letni moški. Po doslej zbranih podatkih je moški izvajal sečnjo v svojem gozdu. Med delom je eno izmed dreves padlo nanj in ga hudo poškodovalo. Na kraju so mu skušali pomagati in ga oživljati, vendar so bile poškodbe prehude. Moški je umrl na kraju dogodka.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo vse okoliščine nesreče. Ko bo preiskava zaključena, bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Za zdaj iz policijskega sporočila ni razvidno, ali je bil moški pri delu sam oziroma kaj natančno je povzročilo, da je drevo padlo nanj.

Sečnja sodi med najnevarnejša dela

Delo v gozdu je eno najnevarnejših opravil, še posebej podiranje dreves in spravilo lesa. Pristojni že več let opozarjajo, da se ga morajo lotiti le ljudje z ustreznim znanjem, izkušnjami in opremo. Pri podiranju dreves je treba vnaprej določiti smer padca, očistiti prostor za varen umik in poskrbeti, da se druge osebe ne nahajajo v nevarnem območju. Pomembna je tudi uporaba zaščitne čelade, zaščitnih hlač, rokavic, primerne obutve in dobro vidnega oblačila.

Posebej pomembno opozorilo je, da se gozdnih del ne opravlja sam. Po pravilih varnega dela morata biti na delovišču prisotni najmanj dve osebi, saj je ob hudi poškodbi hitra pomoč lahko odločilna.

Vsako leto pri delu v gozdu umre več kot deset ljudi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v enem od opozoril navedlo, da je v zadnjih letih med nepoklicnimi izvajalci gozdnih del v povprečju umrlo skoraj 12 ljudi na leto. Pristojni zato lastnikom gozdov svetujejo, naj se zahtevnejše sečnje ne lotevajo brez ustreznega znanja. Še posebej pri poškodovanih, nagnjenih ali napetih drevesih po vetrolomu oziroma drugih ujmah lahko že manjša napaka povzroči nenadzorovan padec drevesa ali veje. Če lastnik za delo ni ustrezno usposobljen ali opremljen, je varneje sečnjo prepustiti profesionalnemu izvajalcu.