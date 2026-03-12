Tragedija pri Logatcu: traktor se je prevrnil na 75-letnika, umrl je na kraju

V naselju Petkovec v občini Logatec se je v sredo dopoldne zgodila huda delovna nesreča, ki se je končala tragično. Na moškega, ki je v gozdu opravljal delo s traktorjem, se je vozilo prevrnilo. Ko so na kraj prihiteli reševalci in gasilci, mu žal ni bilo več pomoči.

Nesreča se je zgodila ob 10.37. Po prvih podatkih se je občan pri delu prevrnil s traktorjem in ostal ukleščen pod njim. Na kraj so takoj prihitele številne interventne službe: gasilci PGD Rovte in PGD Dolnji Logatec, gorski reševalci GRS Ljubljana, policisti ter reševalci nujne medicinske pomoči.

Kljub hitremu odzivu je bilo za moškega prepozno

Gasilci so po ogledu vseh pristojnih služb zavarovali kraj nesreče, prevrnjeni traktor obrnili nazaj na kolesa in izpod njega iznesli preminulo osebo. Poskrbeli so tudi za okolje – razlite motorne tekočine so posuli z vpojnimi sredstvi, v bližnji potok pa namestili pivnik, da bi preprečili morebitno onesnaženje.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je v nesreči umrl 75-letni moški. Po do zdaj zbranih informacijah je prišlo do tragedije pri delu v gozdu na območju Logatca. Moški je hlodovino vlekel z vitlom traktorja, ko se je manjši traktor prevrnil nanj. Po navedbah policije je bil v času nesreče v gozdu sam.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka. O vseh ugotovitvah in okoliščinah bodo po zaključku zbiranja obvestil obvestili pristojno državno tožilstvo.