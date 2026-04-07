Tragedija pri Ponikvi: voznik e-skiroja po padcu v jarek umrl v bolnišnici

Sinoči so policiste iz Splošne bolnišnice Celje obvestili, da je v bolnišnici umrl 78-letni voznik e-skiroja, ki je v dopoldanskih urah na območju Ponikve pri vožnji po klancu navzdol zapeljal z vozišča in padel v jarek ob cesti. Voznika je opazil občan in mu dal prvo pomoč, nakar so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer pa je v večernih urah umrl, sporočajo s PU Celje.
To je letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.
