Tragedija pri slapu Savica! Očeta predali pogrebni službi, otrok hudo poškodovan (FOTO)

Pri Slapu Savica se je v soboto popoldne ugodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je huje poškodovala, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. V Gorski reševalni službi Bohinj so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da sta v globel padla otrok in njegov oče.

Kot so zapisali v centu za obveščanje, so posredovali reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Poškodovano osebo so s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Reševalci GRS Bohinj so preminulo osebo s pomočjo vrvne tehnike dvignili in prenesli do izhodišča, kjer so jo predali pogrebni službi, so še dodali.

Iz objave bohinjskih gorskih reševalcev je razvidno, da je v nesreči umrl oče, otrok pa je bil huje poškodovan.