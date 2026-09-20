Tragedija pri slapu Savica! Očeta predali pogrebni službi, otrok hudo poškodovan (FOTO)

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Pri Slapu Savica se je v soboto popoldne ugodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je huje poškodovala, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. V Gorski reševalni službi Bohinj so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da sta v globel padla otrok in njegov oče.
Kot so zapisali v centu za obveščanje, so posredovali reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Poškodovano osebo so s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Reševalci GRS Bohinj so preminulo osebo s pomočjo vrvne tehnike dvignili in prenesli do izhodišča, kjer so jo predali pogrebni službi, so še dodali.
Iz objave bohinjskih gorskih reševalcev je razvidno, da je v nesreči umrl oče, otrok pa je bil huje poškodovan.
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