Tragedija sredi Ljubljane! Umrl je po trčenju z avtobusom

Nekaj pred 11. uro se je v križišču Opekarske ceste in Kopačeve ulice v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in 84-letni kolesar, ki je zaradi poškodb, dobljenih v trčenju, umrl.

Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik avtobusa pri zavijanju levo z Opekarske ceste trčil v kolesarja, ki je prečkal vozišče Kopačeve ulice na označenem prehodu kolesarske steze čez cesto. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo, od koder smo prejeli obvestilo, da je kolesar zaradi poškodb zadobljenih v trčenju umrl.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.