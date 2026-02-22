  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJE NA SMUČIŠČIH

Tragedija v Avstriji, mladi Slovenec in še šest drugih žrtev snežnih plazov (VIDEO in FOTO)

Mladi smučar iz Slovenije je, kot poročajo tuji mediji, zapustil označeno in urejeno smučarsko progo in smučal izven urejenega dela, kjer se je sprožil plaz.
FOTO: Bergrettung Salzburg Via Reuters
FOTO: Bergrettung Salzburg Via Reuters
A. G.
 22. 2. 2026 | 18:38
 22. 2. 2026 | 18:44
3:10
A+A-

Poročali smo, da je v delih Tirolske v zadnjih dneh zapadlo do 40 centimetrov novega snega, zato so oblasti opozorile smučarje in deskarje, da so razmere za sprožitev plazov še vedno zelo nevarne. V soboto je zaradi plazu na smučišču Serfaus umrl 41-letni Avstrijec. V zvezni deželi Štajerska pa je na drugem koncu Avstrije plaz zasul 21-letnega moškega iz Slovenije. Kot je v soboto zvečer poročala avstrijska televizija ORF, je v Avstriji v samo dveh dneh zaradi plazov umrlo sedem ljudi. Po poročilu policije je v petek v St. Antonu na Arlbergu v Tirolu plaz zasul pet smučarjev izven smučarske proge. Američan in Poljak sta bila najdena mrtva, Avstrijec pa je umrl v bližnji bolnišnici, kamor so ga prepeljali v kritičnem stanju.

Na jugovzhodu dežele je v petek pod plazom smrtno stradal 42-letni Nemec, medtem ko je njegov 16-letni sin preživel. V Vorarlbergu je prav tako isti dan izven urejene smučarske proge zaradi plazu umrl 39-letni švicarski deskar na snegu. Podobno kot 15. januarja, ko so plazovi v tej alpski državi v enem samem dnevu vzeli življenja kar osmih ljudi.

Usoden odhod z označene smučarske proge

Smrtonosna serija se je nadaljevala tudi v soboto. Avstrijca je okoli 10. ure dopoldne v Serfausu v Tirolu zasul plaz; ob prihodu Gorske reševalne službe in zdravnikov je bil še živ, po tem, ko so ga izvlekli iz globine skoraj dveh in pol metrov. Sprva so ga oživljali, nato pa ga v kritičnem stanju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Innsbruck. Nekaj kasneje je 41-letnik v bolnišnici umrl. Mladi smučar iz Slovenije je, kot poročajo tuji mediji, prav tako zapustil označeno in urejeno smučarsko progo in smučal izven urejenega dela, kjer se je sprožil snežni plaz. Moški je bil že mrtev, ko so ga reševalci izvlekli izpod plazu, iz globine 1,4 metra.

FOTO: - Afp
FOTO: - Afp

Razmere za sprožitev plazov so še vedno zelo nevarne.

Dež sprožal spontane plazove

Po poročilu kontrolnega centra Tirol, je bilo samo v soboto do popoldne prijavljenih kar 13 plazov. Deželni glavar Tirolske, narodni politik (ÖVP) Anton Matle je pozval ljubitelje zimskih športov k zdravi pameti: »Gore zahtevajo previdnost in osebno odgovornost.« Službe, pristojne za plazove, opozarjajo na številna nevarna območja v teh dneh, kjer je po obilnem snegu padal tudi dež. S padcem dežja se namreč bistveno poveča verjetnost sprožitve spontanih plazov. S sporočilom: Previdno! Ne zapuščajte urejenih smučarskih prog, saj je situacija še vedno zelo tvegana in nevarna! In to ne samo v Tirolu in Vorarlbergu, ampak tudi na Koroškem, Štajerskem, Spodnji Avstriji …, poroča Slobodna Dalmacija.

Avstrijaplazsnežni plazsmrtsmrtne žrtvealpsko smučanje
