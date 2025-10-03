Tragedija v Bučkovcih: 77-letnik padel z lestve in umrl

Galerija
Ljutomerski policisti so v četrtek obravnavali delovno nesrečo v naselju Bučkovci v občini Ljutomer, v kateri je življenje izgubil 77-letnik. Pri spravilu koruze je padel z lestve in se tako poškodoval, da je kmalu zatem umrl.
Tuja krivda pri nesreči je izključena, so za STA povedali na murskosoboški policijski upravi. Kot je pojasnil vodja operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Murska Sobota Dejan Bagari, je policiste dispečerski center zdravstva okrog 12. ure obvestil, da je na območju Ljutomera z lestve padel moški, ki se ne odziva.
»Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 77-letni moški pri spravilu koruze padel z lestve in se tako hudo poškodoval, da je nekoliko kasneje umrl,« je pojasnil predstavnik PU Murska Sobota. Policisti so opravili ogled in zbrali obvestila, o dogodku pa so obvestili preiskovalnega sodnika in državnega tožilca. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo.
Policija je ob tem izključila tujo krivdo in bo o tem obvestila Okrožno državno tožilstvo.