Tragedija v Bučkovcih: 77-letnik padel z lestve in umrl

Ljutomerski policisti so v četrtek obravnavali delovno nesrečo v naselju Bučkovci v občini Ljutomer, v kateri je življenje izgubil 77-letnik. Pri spravilu koruze je padel z lestve in se tako poškodoval, da je kmalu zatem umrl.

Tuja krivda je izključena

Tuja krivda pri nesreči je izključena, so za STA povedali na murskosoboški policijski upravi. Kot je pojasnil vodja operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Murska Sobota Dejan Bagari, je policiste dispečerski center zdravstva okrog 12. ure obvestil, da je na območju Ljutomera z lestve padel moški, ki se ne odziva.

»Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 77-letni moški pri spravilu koruze padel z lestve in se tako hudo poškodoval, da je nekoliko kasneje umrl,« je pojasnil predstavnik PU Murska Sobota. Policisti so opravili ogled in zbrali obvestila, o dogodku pa so obvestili preiskovalnega sodnika in državnega tožilca. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo.

Policija je ob tem izključila tujo krivdo in bo o tem obvestila Okrožno državno tožilstvo.