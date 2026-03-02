Tragedija v Dekanih: dedek umrl pred očmi 11-letnega vnuka

V soboto dopoldne se je v Dekanih zgodila tragedija. 74-letni moški je z osebnim avtomobilom zapeljal s ceste v kanal in na kraju umrl. V vozilu je bil tudi njegov 11-letni vnuk, ki pa ni bil poškodovan. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so bili o dogodku obveščeni ob 11.07. Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da se je moški vračal z njive. V naselju Dekani je z zmanjšano hitrostjo zapeljal s ceste, vozilo pa se je ustavilo v kanalu.

Moški ni kazal znakov življenja in je na kraju umrl. Kaj točno je botrovalo njegovi smrti, policisti še preverjajo. Zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka se nadaljuje.