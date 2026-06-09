Tragedija v Dolomitih: po večurni iskalni akciji našli truplo 54-letne Slovenke

Italijanske oblasti so danes po večurni obsežni iskalni akciji našle truplo 54-letne slovenske pohodnice, ki so jo od ponedeljka pogrešali v dolini Val di Fanes v italijanskih Dolomitih. Da je izgubila stik s pohodnico, je karabinjerjem sporočila njena mati.

Po prijavi so reševalci avtomobil pogrešane odkrili parkiranega v kraju Felizon ob vhodu v naravni park Dolomiti d'Ampezzo v bližini Cortine d'Ampezzo, poroča Corriere delle Alpi.

Njen telefon bil nazadnje aktiven v nedeljo zjutraj

V obsežni iskalni akciji, ki se je začela v ponedeljek zvečer, so sodelovali člani gorske reševalne službe, gasilci, karabinjerji, finančna policija in upravljavci dronov. Pomagala sta tudi dva helikopterja.

Po več urah iskanja so truplo slovenske pohodnice našli v bližini Ponte Outo na težko dostopnem območju v soteski pod planinsko potjo. Italijanske oblasti so že sprožile preiskavo smrti nesrečne Slovenke.