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DELOVNA NESREČA

Tragedija v gozdu pri Pijavi Gorici: 37-letnika med delom stresla elektrika, umrl je na kraju

V času nesreče je bil sam.
Slika je simbolična. FOTO: Delo Ui
Slika je simbolična. FOTO: Delo Ui
M. U.
 3. 11. 2026 | 07:22
 3. 11. 2026 | 07:25
1:36
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Pri Pijavi Gorici se je v ponedeljek popoldne zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil 37-letni moški. Med nakladanjem hlodovine na tovornjak ga je stresla elektrika. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl na kraju dogodka. Ljubljanski policisti so bili o tragičnem dogodku obveščeni okoli 16. ure.

Kronika v zadnjih 24 urah

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 133 prometnih nesreč, od tega deset nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 53 kršitev javnega reda in miru ter 87 kaznivih dejanj.

Po prvih ugotovitvah je 37-letnik v gozdu na območju Pijave Gorice nakladal hlodovino na tovornjak, ko je prišlo do električnega udara s smrtnimi posledicami. Moški se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju izgubil življenje.

V času nesreče je bil sam

Po doslej zbranih informacijah policije je 37-letnik v času nesreče nakladanje hlodovine opravljal sam. Kako natančno je prišlo do električnega udara, za zdaj še ni znano. Policisti so na kraju tragedije opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil ter ugotavljanje vseh okoliščin nesreče. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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