Tragedija v Kranju: mlada psička umrla pred očmi otrok, krivo je to

V ponedeljek dopoldne je Kranj pretresla nenavadna in pretresljiva nesreča. Okoli 10.55 je na asfaltirani poti ob ulici Gorenjskega odreda, v bližini doma za starejše, kovinska tehnična ovira padla na komaj štirimesečno psičko in jo ubila na kraju dogodka, poroča Delo.

Psičko je na sprehodu vodila mama z dvema hčerkama (4 in 8 let), ko je žival stopila pod eno izmed treh prostostoječih kovinskih konstrukcij. Ta se je prevrnila in jo z zgornjim robom zadela v tilnik. Tragediji so bili priča otroci in mimoidoči, eden izmed njih je poklical policijo.

Starša opozarjata, da se na tem območju vsakodnevno giblje veliko otrok in starejših. »Gre za območje med vrtci in igrišči – nevarnost je resna,« poudarjata ter napovedujeta odškodninske in kazenske postopke.

Ovire preverjene prejšnji teden

Na Mestni občini Kranj pravijo, da dogodek močno obžalujejo. Ovire so bile postavljene na pobudo stanovalcev, izvedla jih je Komunala Kranj. Po navedbah občine so prejšnji teden preverili njihovo trdnost in »niso zaznali težav«. Po nesreči so od izvajalca zahtevali ponovni pregled vseh ovir in morebitno dodatno pritrditev ali zamenjavo.

Župan Matjaž Rakovec je dejal, da ga je dogodek osebno prizadel, družini pa je izrazil sožalje in pripravljenost za osebni pogovor.

Policija je opravila ogled kraja, danes pa naj bi predstavila prve ugotovitve preiskave.