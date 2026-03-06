Tragedija v Krškem: voznik tovornjaka (52) na bencinskem servisu povozil 72-letnega pešca, ki je nato umrl v SB Brežice

V četrtek ob 16.25 se je na Cesti 4. julija 74 v Krškem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 72-letni pešec, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Umrl v SB Brežice

Do nesreče je prišlo, ko je 52-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnim vozilom na bencinskem servisu speljal in s prednjim delom vozila trčil v 72-letnega pešca, ki je prišel izza objekta bencinskega servisa. Na kraju so mu reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč, nato pa je bil odpeljan v Splošno bolnišnico Brežice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali še 133 prometnih nesreč, 11 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 37 kršitev javnega reda in miru ter 71 kaznivih dejanj.