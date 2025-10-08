Tragedija v Ljubljani: 38-letnika do smrti menda pretepel mladi ljubljanski boksar

Uboja 38-letnega državljana Severne Makedonije na Maistrovi ulici v Ljubljani je osumljen 20-letni ljubljanski boksar, ki naj bi žrtev brutalno pretepel, poroča Dnevnik.

Nasilnež se je po neuradnih informacijah omenjenega portala sam javil policiji in povedal, da je v središču prestolnice nekoga nokavtiral, preiskava pa naj bi pokazala, da je 38-letnik umrl zaradi več kot deset izjemno močnih udarcev v glavo. Osumljenec naj bi bil fizično izjemno dobro pripravljen, saj je v preteklosti treniral nogomet, v zadnjem času pa tudi boks.

FOTO: Dejan Javornik

38-letnika naj bi na Maistrovi ulici v noči na pretekli četrtek med tretjo in četrto uro zjutraj našel taksist, v času najdbe pa naj bi bil močno okrvavljen in delno gol.

Policija je osumljenca po neuradnih informacijah Dnevnika že privedla k preiskovalnemu sodniku, ki je za 20-letnika odredil pripor.