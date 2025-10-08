  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UBOJ V LJUBLJANI

Tragedija v Ljubljani: 38-letnika do smrti menda pretepel mladi ljubljanski boksar

Makedonca naj bi do smrti pretepel mladi ljubljanski boksar.
Nasilnež naj bi se sam javil policiji. FOTO: Dejan Javornik

Nasilnež naj bi se sam javil policiji. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Nasilnež naj bi se sam javil policiji. FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
A. G.
 8. 10. 2025 | 09:12
 8. 10. 2025 | 09:50
1:06
A+A-

Uboja 38-letnega državljana Severne Makedonije na Maistrovi ulici v Ljubljani je osumljen 20-letni ljubljanski boksar, ki naj bi žrtev brutalno pretepel, poroča Dnevnik.

Nasilnež se je po neuradnih informacijah omenjenega portala sam javil policiji in povedal, da je v središču prestolnice nekoga nokavtiral, preiskava pa naj bi pokazala, da je 38-letnik umrl zaradi več kot deset izjemno močnih udarcev v glavo. Osumljenec naj bi bil fizično izjemno dobro pripravljen, saj je v preteklosti treniral nogomet, v zadnjem času pa tudi boks.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

38-letnika naj bi na Maistrovi ulici v noči na pretekli četrtek med tretjo in četrto uro zjutraj našel taksist, v času najdbe pa naj bi bil močno okrvavljen in delno gol.

Policija je osumljenca po neuradnih informacijah Dnevnika že privedla k preiskovalnemu sodniku, ki je za 20-letnika odredil pripor.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

Več iz teme

policijasmrtubojpreiskavaLjubljanabokspretep
ZADNJE NOVICE
10:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
USODNE POŠKODBE

Delovna nesreča s tragičnim koncem: prelomila se mu je deska, padel je na beton

Padec je slišal moški v bližini in takoj poklical na pomoč, a žal je moški nato v bolnišnici umrl.
8. 10. 2025 | 10:41
10:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
MEDNARODNA TIRALICA

Na Hrvaškem prijeli 23-letno Slovenko z Interpolove tiralice

Po podatkih policije je slovensko sodišče že februarja letos izdalo evropski nalog za prijetje.
8. 10. 2025 | 10:34
10:32
Bulvar  |  Zanimivosti
INOVATOR

Iz razpadlega vozila izdelal hibrid med obleko in motorjem

Američan priznava, da je za vožnjo z njegovim izumom nujno, da si močan.
8. 10. 2025 | 10:32
10:20
Bulvar  |  Tuji trači
LEGENDARNI PEVEC NARODNE GLASBE

Edini sin Halida Bešlića strt od bolečine: »Dobro smo vsi … Tako je, kot je«

Halid je vedno živel skromno, brez škandalov, in si je prislužil naziv človeka iz naroda.
8. 10. 2025 | 10:20
10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Mojca Cepuš, nutricionistka: Hujšati sem začela pri enajstih letih

Certificirana nutricionistka iskreno o lastni izkušnji s hujšanjem in zakaj tega ne priporoča mladim dekletom.
Danaja Lorenčič8. 10. 2025 | 10:14
09:35
Bulvar  |  Domači trači
ZALJUBLJENA DO UŠES

Renato iz šova razganja od strasti: »Želim si biti intimna« (VIDEO)

Začelo se je z izzivom, ko je morala Renata dan preživeti brez telefona in brez ličil, Andrej pa je bil nad izzivom navdušen.
8. 10. 2025 | 09:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Rajske počitnice v rimskem pridihu v osrčju spodnje Štajerske

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki