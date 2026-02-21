Tragedija sredi belega dne v Ljubljani: delavec je podlegel poškodbam

S Policijske uprave Ljubljana so nam sporočili, da se je danes okoli poldneva v Štepanjskem naselju v Ljubljani zgodila delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil moški. Po njihovih informacijah je moški na strehi stanovanjskega bloka opravljal dela, nakar se je pri sestopu na oder zlomila prečka, on pa je nato padel na tla. Padec je bil tako hud, da je umrl na licu mesta.

Policisti so po nesreči opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.